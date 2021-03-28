Художня галерея хоче викупити розмальовані двері Офісу Президента

Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні

«Такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність» – Громадська організація

Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомила у Facebook адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська, оприлюднивши звернення керівництва організації до Президента та керівника ОП.

У зверненні, зокрема, зазначається, що «такі двері в зазначеному вигляді мають художню цінність, а відтак їх реставрація буде фактично знищенням такого артоб’єкту».

«Галерея при цьому розраховує їх вигідно продати на аукціоні. Всі ризики, пов’язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові – чудова економія бюджетних грошей», – написала Закревська.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції. Йому оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї». Сорд прокоментував відео, на якому нібито він бʼє вікно у будівлі Офісу президента.

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

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