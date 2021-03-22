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    З будинку Офісу президента стирають графіті, прихильники Стерненка обіцяють нову акцію

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    Шкоду , завдану будинку Офісу президента раніше, оцінили в два мільйони гривень - З будинку Офісу президента стирають графіті, прихильники Стерненка обіцяють нову акцію
    Шкоду , завдану будинку Офісу президента раніше, оцінили в два мільйони гривень
    Фото: Українська Правда

    До первісного вигляду будинок планують привести за чотири дні

    У понеділок, 22 березня, співробітники приватної компанії CPG почали відмивати стіни Офісу президента України, які були розмальовані після мітингу прихильників Сергія Стерненка минулої суботи. Про це повідомляє «Українська правда».

    «Сьогодні знайшли технологію, спробували на окремому фрагменті. Завтра основна чистка» – прокоментував роботи, що проводяться на обʼєкті, директор клінінгової компанії Сергій Козолуп.

    Очікується, що роботи триватимуть чотири дні

    Очікується, що роботи триватимуть чотири дні

    У розмові з журналістами керівник компанії припустив, що до первісного вигляду зможе Офіс президента можна повернути за чотири дні.

    На питання щодо приблизної вартості робіт він сказав: «Ну точно не два мільйони».

    В Офісі президента при цьому повідомили, що чисткою території на Банковій та будівлі офісу займається Державне управління справами.

    Тим часом прихильники активіста Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту під Офісом президента в Києві. «Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс президента. Дата буде відома незабаром. Готуємося», – йдеться на його сторінці в Facebook (йдеться про апеляцію на вирок Стерненку, за яким його увʼязнили на сім років).

    Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

    Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

    В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

    Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

    При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

    Сьогодні зранку будинок на Банковій був обгороджений обмежувальними стрічками з логотипом Державного управління справами.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Київ акція Антон Геращенко протест Українська правда будинок вирок Офіс президента
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