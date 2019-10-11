Мендель під час пресмарафону знову відштовхувала журналістку (відео)



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Мендель намагалася відштовхнути журналістку видання «Апостроф» Юлію Забєліну від президента

Черговою жертвою прессекретаря Зеленського Юлії Мендель стала журналістка видання «Апостроф» Юлія Забєліна

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель намагалася завадити спілкуванню журналістки видання «Апостроф» Юлії Забєліної із главою держави під час пресмарафону та відштовхувала представницю ЗМІ від президента.

Відповідне відео журналістка 11 жовтня опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Прессекретаря Зеленського Юлію Мендель попередні історії нічому не навчили. Вчора вже я мала можливість познайомитися з нею ближче. Вважала і вважаю, що прессекретар президента повинен вести себе більш шанобливо по відношенню до журналістів. Про що я їй вчора і сказала», - написала Забєліна.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.

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