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    «Менше СМС, більше законів». Поради Зеленського нардепам

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    Володимир Зеленський 29 серпня виступив у парламенті&nbsp; - «Менше СМС, більше законів». Поради Зеленського нардепам
    Володимир Зеленський 29 серпня виступив у парламенті 
    Фото: Укрінформ

    Зеленський попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство

    Президент Володимир Зеленський закликав новообраний парламент ухвалювати більше законів у сесійній залі, а менше писати СМС.

    Про це він заявив під час виступу з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді.

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    «Менше смсок, більше законів», - зазначив Зеленський і привітав парламент 9-го скликання з початком роботи.

    Зокрема, він попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

    «Або ви ввійдете в історію як парламент, який пропрацював менше одного року. Я знаю, що розпускати Раду не так страшно. Але щиро вірю, що цього не станеться, - заявив Зеленський.

    У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

    Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»


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