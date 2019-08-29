«Менше СМС, більше законів». Поради Зеленського нардепам



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Володимир Зеленський 29 серпня виступив у парламенті Фото: Укрінформ

Зеленський попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство

Президент Володимир Зеленський закликав новообраний парламент ухвалювати більше законів у сесійній залі, а менше писати СМС.

Про це він заявив під час виступу з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді.

«Менше смсок, більше законів», - зазначив Зеленський і привітав парламент 9-го скликання з початком роботи.

Зокрема, він попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

«Або ви ввійдете в історію як парламент, який пропрацював менше одного року. Я знаю, що розпускати Раду не так страшно. Але щиро вірю, що цього не станеться, - заявив Зеленський.

У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.



