«Менше СМС, більше законів». Поради Зеленського нардепам
Зеленський попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство
Президент Володимир Зеленський закликав новообраний парламент ухвалювати більше законів у сесійній залі, а менше писати СМС.
Про це він заявив під час виступу з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді.
«Менше смсок, більше законів», - зазначив Зеленський і привітав парламент 9-го скликання з початком роботи.
Зокрема, він попросив нардепів не допускати прогулів і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.
«Або ви ввійдете в історію як парламент, який пропрацював менше одного року. Я знаю, що розпускати Раду не так страшно. Але щиро вірю, що цього не станеться, - заявив Зеленський.
У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.
Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.
Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.
Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.