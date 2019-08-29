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    Віце-спікером Ради призначили Кондратюк

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    <span>Олена Кондратюк</span> - Віце-спікером Ради призначили Кондратюк
    Олена Кондратюк
    Фото: ba.org.ua

    Олена Кондратюк є депутатом Ради з 2007 року

    Верховна рада 9 скликання обрала віце-спікером народного депутата від партії «Батьківщина» Олену Кондратюк, передає «РБК-Україна».

    Так, вона є нардепом з 2007 року.

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    Кондратюк також була членом постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентській асамблеї Ради Європи» (2012-2014) і заступником члена постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи» (2007-2012).

    Призначення Кондратюк підтримали 318 нардепів.

    Як повідомлялось, Рада обрала першим віце-спікером Руслана Стефанчука.

    Перед цим Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

    Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.

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