Віце-спікером Ради призначили Кондратюк



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Олена Кондратюк Фото: ba.org.ua

Олена Кондратюк є депутатом Ради з 2007 року

Верховна рада 9 скликання обрала віце-спікером народного депутата від партії «Батьківщина» Олену Кондратюк, передає «РБК-Україна».

Так, вона є нардепом з 2007 року.

Кондратюк також була членом постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентській асамблеї Ради Європи» (2012-2014) і заступником члена постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи» (2007-2012).

Призначення Кондратюк підтримали 318 нардепів.

Як повідомлялось, Рада обрала першим віце-спікером Руслана Стефанчука.

Перед цим Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.