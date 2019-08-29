Віце-спікером Ради призначили Кондратюк
Олена Кондратюк є депутатом Ради з 2007 року
Верховна рада 9 скликання обрала віце-спікером народного депутата від партії «Батьківщина» Олену Кондратюк, передає «РБК-Україна».
Так, вона є нардепом з 2007 року.
Кондратюк також була членом постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентській асамблеї Ради Європи» (2012-2014) і заступником члена постійної делегації в міжпарламентській організації «Постійна делегація у парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи» (2007-2012).
Призначення Кондратюк підтримали 318 нардепів.
Як повідомлялось, Рада обрала першим віце-спікером Руслана Стефанчука.
Перед цим Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.
Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.