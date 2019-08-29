Дмитро Разумков обраний спікером Верховної Ради



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У своєму виступі Разумков пообіцяв добитися відміни депутатської недоторканності

Дмитро Разумков обраний спікером Верховної Ради дев’ятого скликання. За відповідне рішення проголосували 382 народних депутати. Проти голосувала лише фракція «Європейської солідарності».

Кандидатуру Разумкова внесла фракція «Слуги народу» і вона була єдиною, яка розглядалась.

Під час обговорення цього питання засідання вів Руслан Стефанчук з огляду на можливий конфлікт інтересів у Разумкова.

В своєму виступі Разумков розповів про низьку довіру парламенту попереднього скликання, а також про «віртуальну» коаліцію і інтереси певних груп, які раніше представляли депутати.

«Саме на Верховну Раду 9-го скликання покладено історичну місію - відновити довіру до державних інститутів України», - зазначив лідер «Слуги народу».

Він зазначив наступні аспекти, яких він буде притримуватись: