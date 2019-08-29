Уряд Гройсмана склав повноваження
Кабмін Гройсмана продовжить свою роботу у звичайному режимі до набуття повноважень новим складом урядуУряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання склав повноваження.
За процедурою Гройсман з трибуни зробив заяву про складання повноважень. Таким чином, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та всі міністри Кабінету Міністрів України звільнені від виконання обов'язків.
«Відповідно до Конституції, я як прем’єр-міністр України і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою», - зазначив він.
Гройсман подякував українцям і колегам за «три непрості роки роботи». Він відзначив, що уряду «багато чого не вдалося зробити», але наголосив, що «всі перемоги – це спільне надбання».
Водночас, Кабмін Гройсмана продовжить свою роботу у звичайному режимі до набуття повноважень новим складом уряду.
Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, новообрані народні депутати Верховної Ради склали присягу і набули повноважень.
Раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.
Також вже попередньо відомо, що в новому Кабміні залишиться тільки глава МВС Арсен Аваков.