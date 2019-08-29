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    Уряд Гройсмана склав повноваження

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    Володимир&nbsp;<span>Гройсман був призначений Прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року</span> - Уряд Гройсмана склав повноваження
    Володимир Гройсман був призначений Прем'єр-міністром України 14 квітня 2016 року
    Фото: Укрінформ

    Кабмін Гройсмана продовжить свою роботу у звичайному режимі до набуття повноважень новим складом уряду

    Уряд прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання склав повноваження.

    За процедурою Гройсман з трибуни зробив заяву про складання повноважень. Таким чином, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та всі міністри Кабінету Міністрів України звільнені від виконання обов'язків.

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    «Відповідно до Конституції, я як прем’єр-міністр України і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою», - зазначив він.

    Гройсман подякував українцям і колегам за «три непрості роки роботи». Він відзначив, що уряду «багато чого не вдалося зробити», але наголосив, що «всі перемоги – це спільне надбання».

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    Уряд Гройсмана склав повноваження
    Уряд Гройсмана склав повноваження
    Уряд Гройсмана склав повноваження
    Уряд Гройсмана склав повноваження
    Уряд Гройсмана склав повноваження

    Водночас, Кабмін Гройсмана продовжить свою роботу у звичайному режимі до набуття повноважень новим складом уряду.

    Нагадаємо, у четвер, 29 серпня, новообрані народні депутати Верховної Ради склали присягу і набули повноважень.

    Раніше повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

    Також вже попередньо відомо, що в новому Кабміні залишиться тільки глава МВС Арсен Аваков.

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