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    Зеленський у Верховній Раді виступив з позачерговим посланням

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    Володимир Зеленський виступив у парламенті 29 серпня&nbsp; - Зеленський у Верховній Раді виступив з позачерговим посланням
    Володимир Зеленський виступив у парламенті 29 серпня 
    Фото: Укрінформ

    Президент не виключає, що може знову розпустити парламент

    Президент Володимир Зеленський виступив сьогодні у Верховній Раді з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

    Під час промови Зеленський заявив, що допускає достроковий розпуск Верховної Ради нинішнього скликання.

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    Як відомо, у Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

    Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13 годині.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.

     

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