Зеленський у Верховній Раді виступив з позачерговим посланням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський виступив у парламенті 29 серпня Фото: Укрінформ

Президент не виключає, що може знову розпустити парламент

Президент Володимир Зеленський виступив сьогодні у Верховній Раді з позачерговим посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Під час промови Зеленський заявив, що допускає достроковий розпуск Верховної Ради нинішнього скликання.

Як відомо, у Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13 годині.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду.