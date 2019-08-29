«Слуги народу» і їх «темники»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія (по центру) спілкується з колегами перед урочистим засідання Верховної Ради 9-го скликання, 29 серпня 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як Зе-команда спілкується з журналістами за підготовленими технологами лекалами

Завдяки безпрецедентному успіху «Слуги народу» на парламентських виборах, Верховна Рада оновилась майже на 80%. Познайомитися з новообраними депутати й розпитати їх про подальші плани найбільшої фракції в перший день під стіни парламенту зійшлося сотні журналістів.

Як відомо, під прапорами «Слуги народу» до Ради потрапили дуже різні люди. Серед них - чимало шоуменів, лікарів, блогерів а ще – весільний фотограф, пауерліфтер, урбаніст та інші. Оскільки склад підібрався різнобарвним, партійне керівництво, за інформацією журналістів, вирішило сформувати «методичку», в якій вказати «слугам», як потрібно відповідати на питання журналістів у перший робочий день. Цю «методичку» у себе на сторінці у Facebook опублікував журналіст Дмитро Качура.

«Методичка» досить велика за обсягом. Серед іншого, вона містить «правильні» відповіді на питання про коаліцію, першочергові законопроекти, про комітети (до слова, цей пункт включає рекомендацію «вивчіть точну назву свого комітету, дайте коротке пояснення, чому саме в цьому комітеті ви будете працювати»), про кадрові призначення в уряд, зарплату депутата, розсадку в залі тощо. Треба сказати, що багато новообраних нардепів дотримуються порад начальства. Особливо ретельно відпрацював екскерівник студії «Мамахохотала» Руслан Грищук. Втім, може, просто збіг?

Для того, щоб розібратися, чи справді цю «методичку» запропонували новообраним «слугам», чи це фейк, «Главком» пропонує порівняти реальні відповіді парламентарів цієї політсили із тим, що вказано в інструкції.

Про зміни

«Методичка» пише: «Ми йшли до Верховної Ради, щоб змінити країну. Ми отримали мандат на зміни від українського народу. 254 мандати»

Юрій Заславський: «По спілкуванню з колегами я бачу, що ці люди прийшли, аби змінити перебіг життя у нашій державі. І я більш ніж впевнений, що ми зможемо... Ми розуміли, куди ми йдемо. Ми ж сюди прийшли не для того, щоб насолоджуватися життям ці 5 років, а для того, щоб зробити зміни. У першу чергу, треба прийняти усі ті нормативно-правові акти, за якими держава у майбутньому буде краще жити».

Роман Грищук: «Ми з колегами сюди прийшли для того, щоб працювати, щось змінювати».

Сергій Швець: «Депутати від «Слуги народу» своєю роботою, своїм прикладом показуватимуть, що рішуче намагаються втілити зміни в країні».

Про відповідальність

«Методичка» пише: «Народ поклав на нас відповідальність за результат. Цю відповідальність ми готові нести повністю»

Галина Янченко: «По моїм відчуттям партійці і члени майбутньої фракції відчувають велику відповідальність і налаштовані працювати, працювати важко і сьогодні досить довго».

Давид Арахамія: «Коаліційні угоди укладають, щоб розділити з кимось відповідальність. Судячи з рейтингів і опитувань, всі вважають, що «Слуга народу» несе повну відповідальність за всі рішення».

Про комітети

«Методичка» пише: «..дайте коротке пояснення, чому саме в цьому комітеті ви будете працювати.

Наприклад: «Я йду в такий-то комітет

- бо у мене на окрузі з цим пов’язана така-то проблема;

- бо я займався цим раніше…»

Народний депутат Жан Беленюк (Фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Жан Беленюк (буде працювати в Комітеті з питань соціальної політики): «Я відстоюю позиції українського спорту в стінах парламенту. Тому що ця сфера, на жаль, у занепаді. Мало фінансування, мало уваги приділяють нашим спортсменам. При цьому, вони займають найвищі місця на світовій арені. Я був в Африці, вони там знають Шевченка і Кличка з України».

Про довіру

Методичка пише: «У нас є завдання, як у депутатів: 1) відновити довіру до Верховної Ради з боку українського народу…»

Роман Грищук: «Одне з перших завдань – зняття депутатської недоторканності. Таким чином ми зможемо відновити довіру українців до парламенту».

Про кадрові призначення

Методичка пише: «Про всі призначення ЗМІ дізнаються у момент подання кандидатур відповідно Президентом і Прем’єром. Ми будемо голосувати за кандидатури, які будуть запропоновані».

Роман Грищук: «Вчора ми спілкувалися з Олексієм Гончаруком. Але я не знаю, чи його, чи не його пропонуватимуть на посаду прем’єра. Інших претендентів я не знаю, але все ще може змінитися. Чи буду я за нього голосувати? Так, звичайно, якщо його кандидатура буде висунута».

Втім, неправедливо було б сказати, що геть усі народні обранці від «Слуги народу» слово у слово завчили і повторюють методичку. Так, приміром, «слуга» Олександр Дубінський у спілкуванні з журналістами досить вільно коментує кадрові питання. Так, сьогодні під час спілкування із журналістами у кулуарах він поінформував, що зі старого Кабміну залишиться тільки Арсен Аваков. До речі, так само поводиться і лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який сьогодні заявив, що свою посаду в уряді також збереже міністр фінансів Оксана Маркарова.

Руслан Горбенко також дозволив собі розказати про майбутні зміни: Міністерство екології та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України будуть спрощені в новому парламенті.

Наталія Сокирчук, «Главком»