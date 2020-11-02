Мер Кропивницького переобраний на другий термін
За чинного міського голову Андрія Райковича проголосували 53,53% з тих, хто прийшли на виборчі дільниці
Міська ТВК визнала Андрія Райковича обраним міським головою Кропивницького
Про це повідомила пресслужба комісії у Facebook.
Згідно з результатами, за Райковича проголосували 27 тисяч 839 містян, а це 53,53% виборців, які прийшли на дільниці.
«Таким чином Райкович переобрався на другий термін вже у першому турі», – йдеться у повідомленні.
До відома, 27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького.
Нагадаємо, 3 листопада. у вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві.
Як повідомлялося, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.
До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні
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