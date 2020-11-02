Мер Кропивницького переобраний на другий термін

27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького

За чинного міського голову Андрія Райковича проголосували 53,53% з тих, хто прийшли на виборчі дільниці

Міська ТВК визнала Андрія Райковича обраним міським головою Кропивницького

Про це повідомила пресслужба комісії у Facebook.

Згідно з результатами, за Райковича проголосували 27 тисяч 839 містян, а це 53,53% виборців, які прийшли на дільниці.

«Таким чином Райкович переобрався на другий термін вже у першому турі», – йдеться у повідомленні.

До відома, 27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького.

Нагадаємо, 3 листопада. у вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві.

Як повідомлялося, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні