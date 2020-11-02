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    Мер Кропивницького переобраний на другий термін

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    27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького - Мер Кропивницького переобраний на другий термін
    27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького

    За чинного міського голову Андрія Райковича проголосували 53,53% з тих, хто прийшли на виборчі дільниці

    Міська ТВК визнала Андрія Райковича обраним міським головою Кропивницького

    Про це повідомила пресслужба комісії у Facebook.

    Згідно з результатами, за Райковича проголосували 27 тисяч 839 містян, а це 53,53% виборців, які прийшли на дільниці.

    «Таким чином Райкович переобрався на другий термін вже у першому турі», – йдеться у повідомленні.

    До відома, 27 листопада 2015 року Райкович був вперше обраний мером Кропивницького.

    Нагадаємо, 3 листопада. у вівторок будуть оголошені попередні результати виборів у Києві.

    Як повідомлялося, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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