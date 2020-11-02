Влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті

Мер міста просить МОЗ послабити карантин

Мер Ужгорода Богдан Андріїв виступає проти посилення карантину в місті. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, йому пообіцяли, що буде позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб внести зміни.

«Є обласні центри, які є в «червоній» зоні, але там навчання не припинили, громадський транспорт не припинили, заклади громадського харчування та магазини обмежили верхньою межею робочого часу – 20:00 чи 21:00. Такі у мене прохання, з якими я звернувся до міністра», – зазначив він.

Нагадаємо, що в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

До слова, через нові зони карантину з опівночі понеділка «Укрзалізниця» припинила продаж квитків із окремих залізничних станцій.

Також, Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.