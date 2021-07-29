Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду

Буряк поскаржився Разумкову на депутатів міськради, які ігнорують сесії

Мер Запоріжжя Володимир Буряк офіційно звернувся до Верховної Ради з пакетом документів про достроковий розпуск Запорізької міської ради. Про це повідомив нардеп Олександр Качура.

«Відповідне звернення було направлено до Комітету організації держвлади і місцевого самоврядування, членом якого я є», – написав він і оприлюднив документ.

Таку необхідність Буряк мотивує тим, що міськрада вже тривалий період часу не збирається на сесійні засідання та не виконує свою функцію.

Качура доповів, що звернення прийнято і буде розглянуто комітетом у встановленому законом порядку.

Депутати, які не приходять на скликані головою міськради сесії, поки не коментували заяву Володимира Буряка.

23 липня у Запоріжжі мала відбутися сесія міськради, скликана Буряком.

Однак кворуму для її проведення не було: в залі сесійних засідань зареєструвалося лише 14 депутатів від промерської партії «Єднання».

Відповідно до статті 78 закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження міської ради можуть бути достроково припинені, зокрема, в разі, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом (сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал).

Відповідно, сесія міської ради має бути проведена не пізніше ніж на початку вересня – в іншому разі мер Запоріжжя матиме право звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради.

Останнє сесійне засідання Запорізької міськради відбулося 11 червня, пише «Радіо Свобода».

30 червня і 2 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданні.

Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера міста від 25 червня.

У міськраді це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці».

Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради лишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії мера протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція «ЄС», свою відсутність на засіданнях міськради 30 червня і 2 липня пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.