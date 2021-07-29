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    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду

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    Чергова спроба зібрати сесію Запорізької міської ради провалилася - Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду
    Чергова спроба зібрати сесію Запорізької міської ради провалилася
    Фото: Володимир Буряк/facebook

    Буряк поскаржився Разумкову на депутатів міськради, які ігнорують сесії

    Мер Запоріжжя Володимир Буряк офіційно звернувся до Верховної Ради з пакетом документів про достроковий розпуск Запорізької міської ради. Про це повідомив нардеп Олександр Качура.

    «Відповідне звернення було направлено до Комітету організації держвлади і місцевого самоврядування, членом якого я є», – написав він і оприлюднив документ.

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    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду
    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду
    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду
    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду

    Таку необхідність Буряк мотивує тим, що міськрада вже тривалий період часу не збирається на сесійні засідання та не виконує свою функцію.

    Качура доповів, що звернення прийнято і буде розглянуто комітетом у встановленому законом порядку.

    Депутати, які не приходять на скликані головою міськради сесії, поки не коментували заяву Володимира Буряка.

    23 липня у Запоріжжі мала відбутися сесія міськради, скликана Буряком.

    Однак кворуму для її проведення не було: в залі сесійних засідань зареєструвалося лише 14 депутатів від промерської партії «Єднання».

    Відповідно до статті 78 закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження міської ради можуть бути достроково припинені, зокрема, в разі, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом (сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал).

    Відповідно, сесія міської ради має бути проведена не пізніше ніж на початку вересня – в іншому разі мер Запоріжжя матиме право звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради.

    Останнє сесійне засідання Запорізької міськради відбулося 11 червня, пише «Радіо Свобода».

    30 червня і 2 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії «Єднання», відмовилися брати участь у засіданні.

    Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу», розпорядженням мера міста від 25 червня.

    У міськраді це рішення обґрунтували тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці».

    Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради лишається квотою партії «Слуга народу», і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

    Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії мера протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

    Інші політичні сили, зокрема фракція «ЄС», свою відсутність на засіданнях міськради 30 червня і 2 липня пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

    Теги: Запоріжжя Верховна Рада міськрада мер самоврядування парламент
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    Мер Запоріжжя Буряк просить парламент розпустити міську раду