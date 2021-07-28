Лікарі Запоріжжя поскаржилися Зеленському на депутатську більшість у міськраді (відео)

«Просимо змусити депутатів нарешті працювати, а не займатися політичними розборками», – йдеться у зверненні медиків до президента України

У Запоріжжі через відсутність кворуму вже понад місяць не проходять сесії Запорізької міської ради

Працівники медичних закладів Запоріжжя закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію, яка склалася у Запорізькій міській раді, яка спричинила затримку виплати зарплат медикам та фінансування міської системи охорони здоров’я.

У Запоріжжі через відсутність кворуму вже понад місяць не проходять сесії Запорізької міської ради. Через це заблоковано вирішення важливих питань, зокрема виділення коштів на зарплати медикам, педагогам, матеріальну підтримку важкохворих, дітей загиблих в АТО й ООС бійців, ремонти навчальних закладів і доріг, запуск приймально-діагностичних відділень в рамках президентської програми «Велике будівництво», підготовку до опалювального сезону та багато іншого.

«Медики Запоріжжя звертаються до вас, оскільки ви є гарантом нашої Конституції та останньою інстанцією, на яку у нас є надія. Вже більше місяця Міська рада Запоріжжя не виконую свої функціональні обов’язки, виходячи з якихось власних інтересів та амбіцій», – йдеться у зверненні міських лікарів.

Наразі більшість депутатів у Запорізькій міській раді складають представники партій «Слуга народу», «ОПЗЖ», «Європейська Солідарність», «Партія Шарія», а також місцевого політичного проєкту «Нова політика». Саме ці партії, на думку лікарів, зривають останні сесії Запорізької міської ради, через що заблокованими виявилась ціла низка важливих для міста питань.

«Просимо змусити депутатів нарешті працювати, а не займатися політичними розборками», – йдеться у зверненні медиків до президента України.

Раніше міський голова Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради України з приводу ігнорування сесій депутатами, а також до голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова щодо ситуації з завершенням будівництва приймально-діагностичних відділень у міській лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги і 9-й міській лікарні. Поки Запоріжжя чекає рішень від центральних органів влади, медики, які залишилися без зарплат, вже звернулися до Президента, а в місті все частіше говорять про можливий розпуск міської ради.

Джерело: УНІАН