Мера Запоріжжя викликали в СБУ у справі підкупу виборців



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Мер Запоріжжя Володимир Буряк

В СБУ розслідують факти підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати на Запоріжжі, що здійснювала група осіб в інтересах Росії

Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка викликають на допит у Службу безпеки України як свідка у справі про державну зраду і підкуп виборців.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію управління СБУ у Запорізькій області.

«Викликаємо Буряка як свідка. Є справа, яку зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не лише Буряка, викликають низку осіб, які можуть пояснити якісь обставини справи», - заявив пресофіцер відомства Сергій Левченко.

Прізвища всіх осіб, яких викликають на допит, наразі не розголошують.

Буряк виклик на допит наразі не коментував. У пресслужбі мерії Запоріжжя заявили, що повістку із викликом на допит міському голові ще не вручали.

Тим часом, кандидат у народні депутати від «Батьківщини» у 75-му окрузі Запоріжжя Віталій Рябцев, що раніше повідомляв про подання ним заяви в СБУ щодо дестабілізуючих дій політичних сил «Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа – За життя» в регіоні, написав у соцмережі, що разом із мером Запоріжжя на допит викликали, зокрема, заступника міського голови Анатолія Пустоварова, депутата Запорізької облради Віктора Буська, директора комбінату «Запоріжсталь» Ростислава Шурму.

Нагадаємо, 18 липня у СБУ повідомили про розслідування фактів підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати на Запоріжжі, що здійснювала група осіб в інтересах Росії.

В СБУ заявили, що вказані вище особи брали участь у виборчій кампанії певних політичних сил у регіоні, втім яких саме, у Службі безпеки не розголошують. Перевірялась їхня причетність до заходів із дестабілізації політичної ситуації в Запорізькій області. Підставою для відкриття провадження стали заяви кількох запорізьких кандидатів у народні депутати, імена яких в СБУ не розголошували.

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