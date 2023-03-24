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Мерія Франківська витрачає 19 млн. гривень на свій піар?

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Мерія Франківська витрачає 19 млн. гривень на свій піар?
фото з вільних джерел

Загальна сума витрат на висвітлення власної діяльності у засобах масової інформації мерії Івано-Франківська за 2022 рік склала 19 365 700 грн

Місцеве видання «Галка» опублікувала інформацію про загальні витрати бюджету Івано-Франківської ОТГ за 2022 рік.

В рамках так званого «затягування пасків» бюджет витрат на «фінансову підтримку засобів масової інформації» було зменшено. Однак війна не завадила згодом додати кошти за цією статтею витрат, зокрема в рамках «Програми розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську».

На відміну від, наприклад, витрат з підтримки внутрішньо переміщених осіб (77%) чи заходів з енергозбереження (75%) витрати на піар профінансовані у повному обсязі. 

У вересні 2022 року на всеукраїнських сайтах з’явилася інформація про те, що з квітня 2022 року виконавчий комітет міської ради ухвалив щонайменше 15 рішень про фінансування дванадцяти місцевих приватних засобів масової інформації на загальну суму 33 354 508 гривень.

Згодом у мерії Івано-Франківська заявили, що журналісти невірно потлумачили цифри, за якими фінансується піар мера. Відповідну інформацію у виконкомі назвали фейком. 

«Згідно рішень виконавчого комітету (з 06.04.2022 до 01.09.2022), на висвітлення діяльності Івано-Франківської міської ради було виділено 2 467 060 гривень!» – йшлося в інформації профільного Департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій.

Нагадаємо, раніше, мерія Івано-Франківська придумала як підняти в громаді рівень народжуванності, шляхом одноразових виплат у розмірі 50 тис. грн.

Теги: бюджет Івано-Франківськ Україна скандал самоврядування війна мер гроші фінансування

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