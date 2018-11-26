Меркель заявила Порошенку, що робитиме «все для деескалації» російської агресії



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Порошенко у розмові з Меркель закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що Порошенко проінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану.

«Ангела Меркель висловила занепокоєння ескалацією російської агресії із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації», - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що президент заявив про неприйнятність агресивних дій Росії і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

«Співрозмовники скоординували дії щодо підготовки до Європейської Ради, яка відбудеться в Брюсселі у грудні. Також було домовлено продовжити українсько-німецькі консультації для вирішення ситуації», - додали на Банковій.

Нагадаємо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Як відомо, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.