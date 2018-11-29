Меркель підтримує санкції проти РФ через агресію на Азові



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Канцлер ФРН Ангела Меркель

Німецький канцлер засудила затримання українських моряків росіянами

Канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила свою позицію: конфлікт на сході України має бути вирішений дипломатичними засобами.

«Військового вирішення українського конфлікту бути не може», - сказала Меркель, виступаючи на німецько-українському форумі в Берліні.

При цьому канцлер ФРН наголосила, що Німеччина підтримує санкції проти РФ через засудження дій Росії, а «самі по собі обмежувальні заходи не є метою як такою».

«Однак йдеться про принципи. За допомогою санкцій ми можемо щось пояснити. Ми вводили санкції, оскільки зрозуміло, що навколо Росії пояс держав, які не могли розвиватися так, як вони хотіли, ми не можемо закривати на це очі», - заявила Меркель.

Крім того, Меркель розкритикувала дії Росії в інциденті в Керченській протоці та засудила затримання українських моряків.

«Ми маємо подбати про те, щоб цих солдатів випустили», - зазначила канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Зазначимо, що у Путіна не хочуть бачити посередників у контактах з Україною.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між Україною і РФ у зв'язку з агресією в Азовському морі.

«В ході бесіди з паном Путіним це питання (інциденту в Керченській протоці, - ред.) обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника», - зазначив Ердоган.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці. «Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході», - додав він.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.