Меркель підтримала Трампа в скандалі з Twitter

Рішення про блокування аканту у соцмережах має регулюватися національним законодавством, а не волею компаній

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у соціальних мережах порушує його право на свободу слова. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє The Telegraph.

Меркель вважає, що рішення про блокування аканту у соцмережах має регулюватися національним законодавством, а не волею компаній.

«Фундаментальне право на свободу слова є правом елементарної важливості. Це право може бути порушено, але в рамках закону і в межах, визначених законодавчим органом, а не згідно з рішенням керівництва соціальних мереж», ─ процитував канцлера Зайберт.

Він також наголосив, що Меркель вважає проблемою блокування акаунтів Трампа на довгостроковій основі.

«Оператори соцмереж несуть відповідальність за те, щоб політична дискусія не була отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства. Тому такі скандальні дописи досить супроводжувати позначками», ─ додав Зайберт.

Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.

Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

Нагадаємо, 11 січня Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

До слова, Twitter заблокував французького депутата, який видавав себе за Трампа.