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    Меркель підтримала Трампа в скандалі з Twitter

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    Меркель вважає проблемою блокування акаунтів Трампа на довгостроковій основі - Меркель підтримала Трампа в скандалі з Twitter
    Меркель вважає проблемою блокування акаунтів Трампа на довгостроковій основі
    Скрішот з фото The Telegraph

    Рішення про блокування аканту у соцмережах має регулюватися національним законодавством, а не волею компаній

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у соціальних мережах порушує його право на свободу слова. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє The Telegraph.

    Меркель вважає, що рішення про блокування аканту у соцмережах має регулюватися національним законодавством, а не волею компаній.

    «Фундаментальне право на свободу слова є правом елементарної важливості. Це право може бути порушено, але в рамках закону і в межах, визначених законодавчим органом, а не згідно з рішенням керівництва соціальних мереж», ─ процитував канцлера Зайберт.

    Він також наголосив, що Меркель вважає проблемою блокування акаунтів Трампа на довгостроковій основі.

    «Оператори соцмереж несуть відповідальність за те, щоб політична дискусія не була отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства. Тому такі скандальні дописи досить супроводжувати позначками», ─ додав Зайберт.

    Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.

    Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

    Нагадаємо, 11 січня Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

    Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

    Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

    До слова, Twitter заблокував французького депутата, який видавав себе за Трампа.

    Теги: США Ангела Меркель Дональд Трамп Twitter
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