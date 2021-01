Напад на Конгрес: у США розслідують 25 справ про внутрішній тероризм

У США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.

Про це повідомив член Палати представників Джейсон Кроу після зустрічі з міністром армії США Райаном Маккарті.

«Маккарті заявив, що щонайменше 25 справ про внутрішній тероризм були відкриті в результаті нападу на Капітолій», - зазначив конгресмен.

Він додав, що у протестувальників вилучили, зокрема, вогнепальну зброю, коктейлі Молотова, вибухові пристрої і пластикові наручники.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn