Напад на Конгрес: у США розслідують 25 справ про внутрішній тероризм

Прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію в день затвердження результатів виборів президента США

В учасників заворушень було виявлено вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники

У США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.

Про це повідомив член Палати представників Джейсон Кроу після зустрічі з міністром армії США Райаном Маккарті.

«Маккарті заявив, що щонайменше 25 справ про внутрішній тероризм були відкриті в результаті нападу на Капітолій», - зазначив конгресмен.

Він додав, що у протестувальників вилучили, зокрема, вогнепальну зброю, коктейлі Молотова, вибухові пристрої і пластикові наручники.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

Стурбованість міністра викликала участь в протестах діючих військових і військовослужбовців у резерві.

Під час зустрічі Маккарті також розповів про можливі майбутні загрози, зокрема, в день інавгурації обраного президента США Дож Байдена.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

Раніше Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

До слова, за інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.