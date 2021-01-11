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    Республіканець Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії США

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    Зірка Голлівуду Арнольд&nbsp;Шварценеггер впевнений, що США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими - Республіканець Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії США
    Зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер впевнений, що США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими
    Скріншот

    Колишній губернатор Каліфорнії записав емоційне відео

    Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії та республіканець Арнольд Шварценеггер назвав Дональда Трампа найгіршим президентом США в історії. 

    Про це Шварценеггер заявив у відеозверненні у twitter.

    За його словами, він вважає Трампа найгіршим президентом в історії, який незабаром буде забутий «як нерелевантний твіт».

    Він зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

    На переконання Шварценеггера, США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими, як лицарський меч, який стає тільки краще після гарту. Говорячи про це, актор дістав великий меч і показав його на камеру.

    На думку Шварценеггера, незважаючи на політичні розбіжності, всі жителі США повинні ставити демократію та її принципи на перше місце. Тому зараз їм необхідно висловити підтримку обраному президенту Джо Байдену.

    За останніми даними, у США завели 25 справ про внутрішній тероризм після заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію.

    Крім того, спікер Палати представників Конгресу США й одна з лідерок демократів Ненсі Пелосі підтвердила, що в понеділок, 11 січня, на розгляд законодавців винесуть постанову щодо відсторонення Дональда Трампа від влади.

    За інформацією ЗМІ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовився від ідеї балотуватися у президенти США у 2024 році.

    Зазначимо, зараз Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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    Теги: США Дональд Трамп тероризм Twitter актор президент Арнольд Шварценеггер погроми
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