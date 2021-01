Республіканець Шварценеггер назвав Трампа найгіршим президентом в історії США

Голлівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії та республіканець Арнольд Шварценеггер назвав Дональда Трампа найгіршим президентом США в історії.

Про це Шварценеггер заявив у відеозверненні у twitter.

За його словами, він вважає Трампа найгіршим президентом в історії, який незабаром буде забутий «як нерелевантний твіт».

Він зазначив, що штурм Капітолію в США нагадав йому про єврейські погроми в Німеччині за часів Адольфа Гітлера.

На переконання Шварценеггера, США вийдуть з нинішньої кризи сильнішими, як лицарський меч, який стає тільки краще після гарту. Говорячи про це, актор дістав великий меч і показав його на камеру.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5