Завершення будівництва стіни: Трамп зібрався на кордон Мексикою

В останні дні свого президентства Дональд Трамп прагне підкреслити досягнення своєї адміністрації

Дональд Трамп приїде в місто Аламо, де відзначить завершення будівництва 640-кілометрової стіни

Президент США Дональд Трамп у вівторок відвідає ділянку кордону з Мексикою, щоб звернути увагу на роботу з будівництва стіни, виконану його адміністрацією.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Трамп приїде в місто Аламо, штат Техас, де відзначить завершення будівництва 640-кілометрової стіни і зусилля своєї адміністрації щодо реформування імміграційної системи, яку Білий дім називав несправною.

Під час передвиборної кампанії 2016 року Трамп приділяв велику увагу наміру звести стіну. Він також обіцяв, що за неї заплатить Мексика, проте будівництво було оплачено американськими платниками податків.

Хоча більша частина стіни являє собою невисокі бар’єри, за короткий час, в основному за останній рік, з ініціативи держави були побудовані сотні кілометрів загородження, що досягає 9 метрів у висоту.

Адміністрація приділяла першочергову увагу районам, де стіну можна було побудувати швидко.

Ймовірно, візит стане першою появою президента на публіці після того, як він звернувся до своїх прихильників, які після цього вирушили на захоплення Капітолію. В останні дні свого президентства Трамп прагне підкреслити досягнення своєї адміністрації.

Зазначимо, Трамп готується до імпічменту і шукає захисників для судового процесу.

Нагадаємо, спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади.

Також ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.