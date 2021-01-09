Twitter заблокував французького депутата, який видавав себе за Трампа

Це не вперше, коли народжений у Південній Кореї народний депутат Франції потрапляє в неприємності через те, що видає себе за іншого політика у соцмережі

Один із фальшивих твітів псевдо-Трампа складається лише зі слова «Допоможіть»

Соцмережа Twitter заблокувала акаунт французького депутата Йоахіма Сон-Форже за те, що той видавав з себе Дональда Трампа і твітив від імені американського президента.

Про це повідомляє Politico.

За кілька годин після того, як Twitter у п’ятницю остаточно забанив Трампа, ім’я та фотографія у підтвердженому обліковому записі Сон-Форже були замінені на дані президента США. Один із фальшивих твітів псевдо-Трампа складається лише зі слова «Допоможіть».

Це не вперше, коли народжений у Південній Кореї народний депутат, який представляє громадян Франції у Швейцарії та Ліхтенштейні в Національних зборах, потрапляє в неприємності через те, що видає себе за іншого політика у соцмережі: минулого квітня дані профілю Сон-Форже було змінено таким же чином на дані президента Франції Еммануеля Макрона, додає «Європейська правда».

Протягом декількох годин підроблений акаунт був використаний для публікації кількох повідомлень, в тому числі того, в якому Макрон висловив згоду із суперечливими заявами Трампа щодо ролі Китаю у розповсюдженні коронавірусу.

Пізніше Сон-Форже заявив, що його акаунт зламали.

У 2018 році дії депутата у Twitter призвели до виходу його з партії Макрона La République En Marche; Сон-Форже подав у відставку після догани за сексистські твіти, опубліковані ним про сенатора Естер Бенбассу.

У лютому минулого року депутат також зіграв ключову роль у розповсюдженні відеороликів, які зашкодили кандидату Макрона Бенджаміну Гріво у боротьбі за крісло мера Парижа.

Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.

Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.