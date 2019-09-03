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    Меркель привітала Гончарука з обранням на пост прем'єра і запросила відвідати Берлін

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    Канцлер Німеччини Ангела Меркель&nbsp; - Меркель привітала Гончарука з обранням на пост прем'єра і запросила відвідати Берлін
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель 

    Як сказано у повідомленні уряду ФРН, Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відноси

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на пост прем'єр-міністра і запросила відвідати Берлін. Про це сказано в повідомленні на сайті уряду Німеччини.

    «Федеральний уряд з радістю буде залишатися надійним партнером для вас і вашого уряду в проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації та боротьби з корупцією», - сказано в ньому.

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    У повідомленні також сказано, що Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відносин.

    Крім того, Меркель побажала новообраному уряду успіхів у подальшій роботі.

    Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.

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