Меркель привітала Гончарука з обранням на пост прем'єра і запросила відвідати Берлін
Як сказано у повідомленні уряду ФРН, Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відноси
Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на пост прем'єр-міністра і запросила відвідати Берлін. Про це сказано в повідомленні на сайті уряду Німеччини.
«Федеральний уряд з радістю буде залишатися надійним партнером для вас і вашого уряду в проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації та боротьби з корупцією», - сказано в ньому.
У повідомленні також сказано, що Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відносин.
Крім того, Меркель побажала новообраному уряду успіхів у подальшій роботі.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.