Меркель привітала Гончарука з обранням на пост прем'єра і запросила відвідати Берлін



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Як сказано у повідомленні уряду ФРН, Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відноси

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на пост прем'єр-міністра і запросила відвідати Берлін. Про це сказано в повідомленні на сайті уряду Німеччини.

«Федеральний уряд з радістю буде залишатися надійним партнером для вас і вашого уряду в проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації та боротьби з корупцією», - сказано в ньому.

У повідомленні також сказано, що Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною і поглибленні двосторонніх економічних відносин.

Крім того, Меркель побажала новообраному уряду успіхів у подальшій роботі.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.