Меркель підтримала переговори Зеленського з Путіним



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Меркель хоче побачити розвиток у втіленні мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Про це вона заявила під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G7 у Франції, передає Teller Report.

Так, Меркель заявила, що підтримує переговори між Зеленським та Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також вона прагне бачити прогрес у реалізації мінських домовленостей.

«Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом (Путіним - ред.). Ми хочемо побачити прогрес щодо мінських угод», - зазначила вона.

Німецький канцлер наголосила, що Зеленському вже вдалося досягти невеликого поступу.

«І я думаю, ми повинні спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі», - додала Меркель.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.