Меркель зізналася, про що говоритиме з Путіним у Сочі

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Меркель та Путін

Канцлер проведе бесіду з Путіним щодо України

Канцлер Німеччини Анґела Меркель обговорить у п'ятницю, 18 травня, в ході візиту в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним низку актуальних міжнародних проблем: «Зрозуміло, я буду говорити [з російським президентом] про угоду з Іраном, про Сирію, про питання України».

Про це глава німецького уряду заявила вчора на брифінгу в Софії.

Як повідомлялось, 18 травня Меркель здійснить робочий візит до Сочі, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Росії і Німеччини 11 травня обговорили по телефону підготовку до цього візиту. Також вони оцінили ситуацію з виходом Сполучених Штатів Америки з іранської ядерної угоди, активізацію «Нормандського формату» врегулювання на Донбасі і події в Сирії.