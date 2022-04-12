Бородянка починає оживати після жахіть окупації (відео)

Триває 48-й день повномасштабної війни Росії проти України

Київська обласна військова адміністрація опублікувала свіжі кадри з Бородянки.

Містечко починає потроху оговтуватись після російської окупації. На вулицях починає збільшуватись кількість людей, прибирається сміття.

На даний час у селищі працюють сотні волонтерів та співробітників ДСНС, розбирають завали та розмінують території.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.