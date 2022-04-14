«Концтабір Ягідне». Жителі села розказали, як виживали в російській окупації (відео)

Звірства рашистів обов'язкова мають бути покарані

Чернігівщина потроху приходить до тями після російської навали. Але численні злочини загарбники стають відомими кожного дня.

Журналісти «Громадського» поспілкувались з мешканцями села Ягідне, яке тепер називають чернігівською Бучею.

Щойно на початку березня армія агресора увійшла в село, як під дулом автоматів та загрозою розстрілу зігнали всіх жителів у підвал. Загалом у непридатному для проживання приміщенні перебували більше ніж 300 осіб. Понад десять із них померли від жахливих умов.

Людям бракувало простору, у багатьох навіть не було змоги лягти, тож спати доводилося сидячи. Раділи навіть звичайній картонці, на яку можна було присісти.

Крім цього, не вистачало харчів. Голодувати доводилося навіть дітям.

Навіть у туалет доводилося ходити на очах у всіх інших.

Самі російські війська зі школи зробили штаб. Жили у будівлі, а по периметру викопали рови для техніки й окопи для піхоти. Тож жителі Ягідного припускають, що їх тримали як живий щит, щоб українська армія не завдала удар по ворогу.

Нагадаємо, раніше було опубліковано нові фотографії понівеченого війною села Ягідне на Чернігівщині.

Після звільнення від російських військ − воно майже місяць перебувало під російською окупацією, вид у села жахливий. Місцевим жителям, по суті, нікуди вертатися.

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