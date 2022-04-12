Мер Бучі розказав, де переховувався під час окупації і як став свідком убивства цілої сім’ї

Міський голова Анатолій Федорук розповів, як він переховувався на території міста під час окупації

Анатолій Федорук під час окупації Бучі переховувався у друзів та незнайомих людей у різних місцях, а у своєму власному будинку мало не став жертвою російських окупантів

Міський голова Бучі Анатолій Федорук, перебуваючи в окупованому рашистами місті, став свідком убивства окупантами цілої сім’ї. Про це Федорук розповів під час брифінгу в Українському медіацентрі.

За словами мера Бучі, він бачив, як автомобіль Citroen, який їхав із мікрорайону Мельники, був обстріляний біля підприємства «Південтеплоенергомонтаж». Внаслідок обстрілу були поранені жінка з дитиною, чоловік просив не добивати їх – але окупант застрелив усю сім’ю.

Анатолій Федорук, відповідаючи на питання журналістів, де він сам перебував під час окупації, зазначив, що йому довелося жити у кількох місцях. Спочатку, після повернення із супермаркету з Дмитрівки у Бучу, автомобіль, в якому їхав міський голова, заїхав у приватний сектор. Там його зупинив один із членів місцевої самооборони, пояснивши, що далі уже хазяйнують російські військові. Тож, зазначив Федорук, чотири доби він проживав за адресою Склозаводська, 18а у родині Рибчунів.

Після цього міський голова Бучі змінив кілька локацій, де переховувався від окупантів. Зокрема, він жив у сім’ї свого друга Віталія Косенка по вул. Шевченка.

Також Федорук розповів, як намагався пробратися до свого будинку, але у той момент на його обійсті уже хазяйнували окупанти. Мер заявив рашистам, що це не його будинок, а він лише наглядає за ним та трьома іншими. Після цього, скориставшись зайнятістю російського офіцера, який вимагав від Анатолія Федорука продемонструвати паспорт та показати, де він живе, очільник міста втік на територію садового товариства в мікрорайоні Мельники, де провів ще два дні.

Нагадаємо, міський голова заявив, що у Бучі виявили три місця масових поховань закатованих.