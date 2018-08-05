  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мешканцю Запоріжжя загрожує до п'яти років в'язниці за напад на поліцейського

    • Розсилка
    Мешканцю Запоріжжя загрожує до п'яти років в'язниці за напад на поліцейського

    Суд обрав бешкетникові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

    До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який наніс тілесні ушкодження поліцейському під час виконання службових обов’язків. Судом йому вже обрано запобіжний захід - арешт в нічний час доби.

    Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.

    Повідомляється, що 02 серпня близько 22:30 до Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні, про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлений працівник поліції 1992 року народження з травмою в області обличчя.

    Встановлено, що тілесні ушкодження правоохоронець отримав близько 21 години під час несення служби з охорони громадського порядку та публічної безпеки.

    Так, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що в будинку по вулиці Ентузіастів конфлікт між сусідами. По прибутті на місце події патрульні провели бесіду з громадянами. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав чіплятись до поліцейських, а потім вдарив в обличчя правоохоронця.

    Співробітники Хортицького відділення поліції затримали місцевого мешканця 1988 року народження в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3-го серпня районним судом м.Запоріжжя правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

    Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

    «Нікому не дозволено чинити опір поліцейським, наносити тілесні ушкодження або вчиняти злочини відносно правоохоронців, які виконують свої функціональні обов’язки з охорони громадського порядку та публічної безпеки. На кожен факт поліція реагуватиме миттєво та згідно з чинним законодавством, не зважаючи на статус чи вік громадянина», - наголосив начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров.

    Запоріжжя суд кримінал арешт напад розслідування поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ