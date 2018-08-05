Мешканцю Запоріжжя загрожує до п'яти років в'язниці за напад на поліцейського



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Суд обрав бешкетникові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який наніс тілесні ушкодження поліцейському під час виконання службових обов’язків. Судом йому вже обрано запобіжний захід - арешт в нічний час доби.

Про це інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.

Повідомляється, що 02 серпня близько 22:30 до Хортицького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з міської лікарні, про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлений працівник поліції 1992 року народження з травмою в області обличчя.

Встановлено, що тілесні ушкодження правоохоронець отримав близько 21 години під час несення служби з охорони громадського порядку та публічної безпеки.

Так, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що в будинку по вулиці Ентузіастів конфлікт між сусідами. По прибутті на місце події патрульні провели бесіду з громадянами. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав чіплятись до поліцейських, а потім вдарив в обличчя правоохоронця.

Співробітники Хортицького відділення поліції затримали місцевого мешканця 1988 року народження в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3-го серпня районним судом м.Запоріжжя правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

«Нікому не дозволено чинити опір поліцейським, наносити тілесні ушкодження або вчиняти злочини відносно правоохоронців, які виконують свої функціональні обов’язки з охорони громадського порядку та публічної безпеки. На кожен факт поліція реагуватиме миттєво та згідно з чинним законодавством, не зважаючи на статус чи вік громадянина», - наголосив начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров.