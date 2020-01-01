Мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканці Північної Кореї вперше залишилися без новорічного привітання від Кім Чен Ина Фото: УНІАН

Замість новорічного привітання по телебаченню показали доповідь із засідання Комітету Трудової партії КНДР

Замість новорічного звернення вранці 1 січня північнокорейський лідер представив доповідь за підсумками чотирьох днів пленарного засідання центрального комітету Трудової партії КНДР.

За його словами, Пхеньян продовжуватиме розробку стратегічної зброї і не буде односторонньо дотримуватися заборони на проведення ядерних випробувань, поки Вашингтон не робить жодних заходів у відповідь.

30 грудня Кім Чен Ин розповів про заходи щодо забезпечення суверенітету КНДР. Ставка зроблена на подальше зміцнення збройних сил країни, сказав політик. Воно триватиме до тих пір, поки політика Вашингтона щодо Північної Кореї не буде змінена.

Як повідомляв «Главком», у США гостро відреагували на політику КНДР. «Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не буде дотримуватися домовленостей, досягнутих із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, це стане «глибоким розчаруванням», заявив держсекретар США Майкл Помпео», - заявив держсекретар США Майкл Помпео.

У 2018 році в Сінгапурі на двосторонньому саміті США і КНДР підписали угоду, що гарантує ядерне роззброєння Корейського півострова.