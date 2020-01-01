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    США підготували відповідь КНДР на погрозу показати новітню ядерну зброю

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    Між КНДР і США спостерігається погіршення відносин - США підготували відповідь КНДР на погрозу показати новітню ядерну зброю
    Між КНДР і США спостерігається погіршення відносин
    Фото: ТАСС

    Напередодні лідер Північної Кореї пообіцяв, що світ скоро побачить нову стратегічну зброю

    Адміністрація США прокоментувала заяву офіційного Пхеньяна про намір припинити мораторій на випробування ядерної зброї та ракет великої дальності. Про це повідомляє DW з посиланням на держсекретаря США Майкла Помпео.

    «Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не буде дотримуватися домовленостей, досягнутих із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, це стане "глибоким розчаруванням", заявив держсекретар США Майкл Помпео у вівторок, 31 грудня», - йдеться в повідомленні.

    За словами голови Держдепартаменту, Вашингтон сподівається, що Пхеньян залишиться на «стежці дипломатії», віддавши перевагу «миру і добробуту проти конфлікту і війни».

    Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен заявив, що країна буде продовжувати розробку стратегічної зброї. Глава КНДР також заявив, що «в найближчому майбутньому» світ стане свідком появи нової стратегічної зброї.

    Дональд Трамп Північна Корея Кім Чен Ин
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