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    Мета РФ щодо взяття усієї України під свій контроль залишається незмінною - експрет

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    Росія продовжує застосовувати технології гібридної війни у регіоні Чорного моря - Мета РФ щодо взяття усієї України під свій контроль залишається незмінною - експрет
    Росія продовжує застосовувати технології гібридної війни у регіоні Чорного моря

    Безпекова ситуація у Чорноморському регіоні залишається нестабільною

    Станом на жовтень 2019 року безпекова ситуація у Чорноморському регіоні залишається нестабільною з  тенденцією до подальшого погіршення. Росія продовжує застосовувати технології гібридної війни як у регіоні Чорного моря, так і в суміжних регіонах Каспію, Східного Середземномор’я, Балкан, де відверто домагається домінування на протидію Заходу. Про це розповів експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк під час пресконференції в прес-центрі «Главком».

    На думку Мартинюка, на міжнародній арені позиція керівництва Франції на зближення з путінським режимом, надмірне захоплення Німеччини корупціогенними російськими «газовими потоками», поглиблення європейсько-американських та американо-китайських непорозумінь, Brexit, погіршення ситуації на Близькому Сході, зокрема, операції Туреччини в Сирії, політична  криза в США розв’язують руки Кремлю для продовження своєї агресивної поведінки.

    «Спроба Росії через Венесуелу проникнути в «м’яке підчерев’я» США обертається зараз для Москви американо-грецьким альянсом задля стримування російських і турецьких амбіцій у Східному Середземномор’ї та Чорномор’ї.

    РФ продовжує не визнавати фактів окупації Абхазії і Південної Осетії (Цхінвальського району) Грузії, Придністровя Молдови та окремих районів Луганської та Донецької областей України, наполягаючи на пропагандистському штампі «громадянської війни в Україні». 

    «Цілі РФ щодо взяття усієї України під свій контроль залишаються незмінними. Продовжуючи нарощування своїх ударних сил на кордонах України з метою тиску на українську владу і суспільство для врегулювання конфлікту на російських умовах, РФ реанімувала «формулу Штанмаєра» і докладає зусиль для розчленування України під виглядом федералізації», - повідомив експерт.

    Окрім того експерт звертає увагу, що з використанням своїх енергетичних важелів Росія фактично нейтралізувала двох чорноморських членів Альянсу -  Туреччину і Болгарію, які вона розглядає провідниками власної політики всередині НАТО і ЄС.

    «Росія нарощує свою військову присутність поза межами Чорноморського регіону, зокрема, в Сирії, Лівії, Венесуелі та Центральній Африці, маскуючи її під гаслами забезпечення миру і стабільності і тим само дискредитуючи дійсні миротворчі процеси. Так, свою військову та економічну присутність у Венесуелі РФ використовує для впливу на ціноутворення на нафтовому ринку, протидії США в регіоні, отримання широкого доступу до мінеральних ресурсів країни – золота, діамантів, колтану, урану – і нелегальних прибутків від торгівлі наркотиками, відмивання грошей та корупційних схем», - зазначив Мартинюк.

    Росія Чорне море агресія військові корабель Азовське море
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