Мета РФ щодо взяття усієї України під свій контроль залишається незмінною - експрет



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Росія продовжує застосовувати технології гібридної війни у регіоні Чорного моря

Безпекова ситуація у Чорноморському регіоні залишається нестабільною

Станом на жовтень 2019 року безпекова ситуація у Чорноморському регіоні залишається нестабільною з тенденцією до подальшого погіршення. Росія продовжує застосовувати технології гібридної війни як у регіоні Чорного моря, так і в суміжних регіонах Каспію, Східного Середземномор’я, Балкан, де відверто домагається домінування на протидію Заходу. Про це розповів експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк під час пресконференції в прес-центрі «Главком».

На думку Мартинюка, на міжнародній арені позиція керівництва Франції на зближення з путінським режимом, надмірне захоплення Німеччини корупціогенними російськими «газовими потоками», поглиблення європейсько-американських та американо-китайських непорозумінь, Brexit, погіршення ситуації на Близькому Сході, зокрема, операції Туреччини в Сирії, політична криза в США розв’язують руки Кремлю для продовження своєї агресивної поведінки.

«Спроба Росії через Венесуелу проникнути в «м’яке підчерев’я» США обертається зараз для Москви американо-грецьким альянсом задля стримування російських і турецьких амбіцій у Східному Середземномор’ї та Чорномор’ї.

РФ продовжує не визнавати фактів окупації Абхазії і Південної Осетії (Цхінвальського району) Грузії, Придністровя Молдови та окремих районів Луганської та Донецької областей України, наполягаючи на пропагандистському штампі «громадянської війни в Україні».

«Цілі РФ щодо взяття усієї України під свій контроль залишаються незмінними. Продовжуючи нарощування своїх ударних сил на кордонах України з метою тиску на українську владу і суспільство для врегулювання конфлікту на російських умовах, РФ реанімувала «формулу Штанмаєра» і докладає зусиль для розчленування України під виглядом федералізації», - повідомив експерт.

Окрім того експерт звертає увагу, що з використанням своїх енергетичних важелів Росія фактично нейтралізувала двох чорноморських членів Альянсу - Туреччину і Болгарію, які вона розглядає провідниками власної політики всередині НАТО і ЄС.

«Росія нарощує свою військову присутність поза межами Чорноморського регіону, зокрема, в Сирії, Лівії, Венесуелі та Центральній Африці, маскуючи її під гаслами забезпечення миру і стабільності і тим само дискредитуючи дійсні миротворчі процеси. Так, свою військову та економічну присутність у Венесуелі РФ використовує для впливу на ціноутворення на нафтовому ринку, протидії США в регіоні, отримання широкого доступу до мінеральних ресурсів країни – золота, діамантів, колтану, урану – і нелегальних прибутків від торгівлі наркотиками, відмивання грошей та корупційних схем», - зазначив Мартинюк.