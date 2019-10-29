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    Тристороння контактна група вже поінформована про розведення у Золотому

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    Тристороння контактна група вже поінформована про розведення у Золотому

    Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня

    Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що 29 жовтня сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте.

    Про це у Facebook написала прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

    «На підтвердження цього (розведення. – ред.) з обох боків було запущено сигнальні ракети», - повідомила Оліфер.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня. 

    Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

    Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

    До слова, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що у Петрівському і Золотому йде підготовка до розведення сил. Зазначимо, що бойовики зривали розведення сил у Петрівському та Золотому, не припиняючи обстріли.
    Нагадаємо, 25-26 жовтня президент Володимир Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

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