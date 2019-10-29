Тристороння контактна група вже поінформована про розведення у Золотому
Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня
Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що 29 жовтня сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте.
Про це у Facebook написала прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«На підтвердження цього (розведення. – ред.) з обох боків було запущено сигнальні ракети», - повідомила Оліфер.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.
Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.
Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.
До слова, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.
Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.
Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.