Тристороння контактна група вже поінформована про розведення у Золотому



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Процес розведення з обох сторін (дзеркально) розпочався о 12-й годині у вівторок, 29 жовтня

Тристоронню контактну групу, яка зараз працює в Мінську, було поінформовано, що 29 жовтня сторони почали розведення сил та засобів на ділянці в районі населеного пункту Золоте.

Про це у Facebook написала прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«На підтвердження цього (розведення. – ред.) з обох боків було запущено сигнальні ракети», - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

До слова, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.