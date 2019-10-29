Путін не буде реагувати на розстріл солдатом товаришів по службі



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Шамсутдінов розстріляв вісьмох військовослужбовців

«Це не питання президента», - пояснив Пєсков

Президент РФ Володимир Путін не буде реагувати на випадок з розстрілом товаришів по службі солдатом-строковиком в Забайкальському краї.

Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Журналісти запитали Пєскова, чи говорить цей масовий розстріл про провал реформи російської армії.

Прессекретар Путіна відповів, що це окремий випадок, на основі якого робляться висновки про реформу. «Це абсолютно недоречне запитання», - додав Пєсков.

Потім його запитали, чи буде на те, що трапилося, реагувати Путін. «Ні, президент не буде на це реагувати. Це не питання президента», - відповів Пєсков.

Як відомо, 25 жовтня у Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє були поранені.

В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

Військовий суд в російській Читі за клопотанням слідства заарештував на два місяці Раміля Шамсутдінова, який вчинив стрілянину.

До слова, на сайті Change.org була створена петиція на підтримку Шамсутдінова.