Ребров натякнув на відхід зі збірної України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Сергій Ребров покине збірну України в разі невдачі в плейоф відбору до ЧС-2026
фото: Reuters

Головний тренер національної команди заявив про інтерес до нього низки клубів

Керманич збірної України Сергій Ребров поміркував про власне майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nemzeti Sport.

Вітчизняний фахівець підкинув хмизу до вогню чуток щодо продовження роботи на чолі «синьо-жовтих». За словами тренера, йому запропонували відновити роботу на клубному рівні. Інтерес до його персони виявили на Близькому Сході.

«Мій контракт із українською збірною закінчується перед чемпіонатом світу. Якщо ми пройдемо кваліфікацію, я, звісно, залишусь на тренерській лаві, якщо ні – побачимо. Мені вже телефонують із Еміратів, зваблюючи астрономічними сумами, але, відверто кажучи, поки мені не дуже хочеться туди повертатися, я прагну серйознішого виклику», – заявив Ребров.

Українець розпочав роботу тренером у київському «Динамо». У сезоні 2017/18 він працював із аравійським «Аль-Ахлі», а в 2021-2023 рр. тренував еміратський «Аль-Айн». До керма збірної України Ребров став у червні 2023 року.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Сергій Ребров Українська асоціація футболу

Ребров натякнув на відхід зі збірної України
