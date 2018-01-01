Метеорологи з’ясували, яка столиця минулої ночі була найхолоднішою

До Києва 2018 рік прийшов за помірних зимових температур у 2 градуси тепла

Серед усіх світових столиць найнижче стовпчики термометра у новорічну ніч опустилися в Улан-Баторі. Опівночі температура повітря у столиці Монголії становила -26 градусів за шкалою Цельсія, повідомляє The Weather Channel. Водночас, у Москві, яка вважається однією із найхолодніших столиць світу, стовпчик термометра коливався у межах 0