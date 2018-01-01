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    Метеорологи з’ясували, яка столиця минулої ночі була найхолоднішою

    До Києва 2018 рік прийшов за помірних зимових температур у 2 градуси тепла
    Серед усіх світових столиць найнижче стовпчики термометра у новорічну ніч опустилися в Улан-Баторі. Опівночі температура повітря у столиці Монголії становила -26 градусів за шкалою Цельсія, повідомляє The Weather Channel. Водночас, у Москві, яка вважається однією із найхолодніших столиць світу, стовпчик термометра коливався у межах 0
    • Сьогодні, 11:25
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    <p>Улан-Батор</p> <p>Фото з відкритих джерел&nbsp;</p>

    Улан-Батор

    Фото з відкритих джерел 

    До Києва 2018 рік прийшов за помірних зимових температур у 2 градуси тепла

    Серед усіх світових столиць найнижче стовпчики термометра у новорічну ніч опустилися в Улан-Баторі.

    Опівночі температура повітря у столиці Монголії становила -26 градусів за шкалою Цельсія, повідомляє The Weather Channel.

    Водночас, у Москві, яка вважається однією із найхолодніших столиць світу, стовпчик термометра коливався у межах 0 градусів. А от мешканці столиці Казахстану зустрічалися новий рік за температури у -18.

    Порівняно із цим, новий рік на півночі Європи був практично «тропічним». Осло -1 градус, Рейкявік -5, Стокгольм +2, Гельсінкі +1. До Києва 2018 рік прийшов теж за помірних зимових температур у 2 градуси тепла.

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