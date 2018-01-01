Метеорологи з’ясували, яка столиця минулої ночі була найхолоднішою
- Сьогодні, 11:25
-
Розсилка
Улан-Батор
Фото з відкритих джерел
До Києва 2018 рік прийшов за помірних зимових температур у 2 градуси тепла
Серед усіх світових столиць найнижче стовпчики термометра у новорічну ніч опустилися в Улан-Баторі.
Опівночі температура повітря у столиці Монголії становила -26 градусів за шкалою Цельсія, повідомляє The Weather Channel.
Водночас, у Москві, яка вважається однією із найхолодніших столиць світу, стовпчик термометра коливався у межах 0 градусів. А от мешканці столиці Казахстану зустрічалися новий рік за температури у -18.