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«Метінвест» освоїв виробництво й постачання ЗСУ протимінних тралів для танків

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» освоїв виробництво й постачання ЗСУ протимінних тралів для танків
Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 млн грн з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу
фото: «Метінвест»

«Протимінні трали – важлива складова контрнаступальних дій»

Група «Метінвест» налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін. Після проходження всіх необхідних тестів від Міністерства оборони України протимінні трали передали до використання підрозділам Національної гвардії та ЗСУ. «Метінвест» вже розпочав постачання обладнання українському війську. Запланований обсяг виробництва – до п’яти тралів на місяць. 

Протимінні трали – суто український продукт, що виготовляється з української сталі на підприємствах Групи «Метінвест» в Україні, у межах ініціативи «Сталевий Фронт» бізнесмена Ріната Ахметова.

Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту. Інженери «Метінвесту» вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки. Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 млн грн з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу. 

«Наші захисники щодня ризикують життям, долаючи мінні поля, які стали однією з найбільших перешкод для нашого контрнаступу. Ми хочемо допомогти зберегти техніку, але найголовніше – зберегти життя українських воїнів. Тому ми розпочали виробництво мінних тралів для ЗСУ. Ці трали пройшли всі випробування і вже використовуються на найгарячіших ділянках фронту, приймаючи на себе детонацію мін замість танків і броньованих машин. Це лише перший крок для «Метінвесту» у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України. Ми робили й продовжимо робити все, щоб допомогти нашій країні перемогти та повернути мир на нашу землю», – відзначив Рінат Ахметов. 

Вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн, розмір – 3,77 х 3,44 метра. За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Протимінні трали від «Метінвесту» будуть першочергово постачатися бригадам Нацгвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту. Щоб у бойових бригад була можливість оперативно ремонтувати трали після використання, компанія також налагодила випуск складників для виробів, що дає змогу швидко повертати протимінні засоби до роботи в умовах фронту.

«Протимінні трали – важлива складова контрнаступальних дій. Вони не тільки захищають екіпажі українських танків, але й розчищають шлях для піхоти. Наявність подібного обладнання, яке можуть виготовляти українські підприємства, критично важливе для країни під час війни. Це дає змогу силам безпеки й оборони України опиратися на надійний тил, у цьому випадку – на українських металургів, гірників та інженерів «Метінвесту», – оцінив якість протимінних тралів Андрій Бєляєв, командир 23-ї Окремої бригади охорони громадського порядку «Хортиця» Нацгвардії.

Зазначимо, що «Метінвест» від перших днів повномасштабного вторгнення системно допомагає захисникам. За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150000 бронежилетів, понад 280 мобільних укриттів-«криївок», 250 високоточних макетів військової техніки, понад 30 «ловців ланцетів», а також тисячі дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, що закупається та безплатно передається підрозділам сил оборони України.

Теги: Рінат Ахметов танки фронт

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