Головна Країна Політика
search button user button menu button

Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему»  

Сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому була обговорена ситуація на фронті, підготовка до зими, а також доповіді військових. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Щойно провів засідання Ставки. Тривале. Кілька ключових питань. Перше звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО», – йдеться у заяві.

За його словами, друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави. Мова йде про енергетику, підготовку до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

Зеленський наголосив, що нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило, всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють. Президент сказав, що коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло.

«Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо», – додав президент.

На Ставці також були заслухані доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

Зеленський зауважив, що виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Він сказав, що місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 25 ворожих «шахідів». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ворог фронт населення влада інфраструктура президент Володимир Зеленський місцева влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Джо Байден
Відносини США та В'єтнаму виходять на новий рівень: підписано історичний договір
11 вересня, 07:52
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
11 вересня, 11:41
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
13 вересня, 16:49
Ллойд Остін, міністр оборони США
Ллойд Остін анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні
20 вересня, 07:51
В Йорданії біженці із Сирії становлять понад третину населення
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
21 вересня, 11:54
Інтерес до Форуму – дуже високий, запевнив Зеленський
Зеленський розповів про підготовку Форуму оборонних індустрій
16 вересня, 19:22
У Румунії зростає тривожність через можливість розповсюдження війни на її територію
Румунія переміщує системи ППО до кордону з Україною
29 вересня, 14:04
Росія розпродує своє зерно за безцінь
Стануть банкрутами? Путін жорстко підставив своїх фермерів
28 вересня, 08:06
Метро у Росії отримає нове призначення
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
28 вересня, 14:13

Політика

Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Румунію
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Нардеп Тищенко порвав штани Гончаренку (фото, відео)
Понад 17 млрд грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна
Понад 17 млрд грн: в Україні арештовано всі активи трьох олігархів Путіна
Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи
Заборона Московської церкви. Депутати масово ставлять підписи
Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження
Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
34K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
30K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
13K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
12K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
9214
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту