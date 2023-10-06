Енергетика, оборона і фронт: Зеленський провів тривале засідання Ставки

Володимир Зеленський: «Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему»

Сьогодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому була обговорена ситуація на фронті, підготовка до зими, а також доповіді військових. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Щойно провів засідання Ставки. Тривале. Кілька ключових питань. Перше звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО», – йдеться у заяві.

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За його словами, друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави. Мова йде про енергетику, підготовку до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

Зеленський наголосив, що нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило, всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють. Президент сказав, що коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло.

«Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо», – додав президент.

На Ставці також були заслухані доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

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Зеленський зауважив, що виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Він сказав, що місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено 25 ворожих «шахідів». Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.