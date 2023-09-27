10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» отримала дефіцитні «Мавіки» останнього покоління

Третє покоління «Мавіків» дуже люблять у ЗСУ – вони легкі, швидкі і компактні

Дрони призначені насамперед для розвідки

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс» партію квадрокоптерів DJI Mavic 3 PRO.

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Степан Барна – депутат Тернопільської обласної ради, екс-народний депутат України, голова Тернопільської ОДА у 2015-2019 рр., з 24 лютого 2022 року на фронті. Зараз Барна – сержант 10-ої ОГШБр. Зі своєю бригадою він пройшов найгарячіші напрямки фронту, починаючи від Київщини та Житомирщини до околиць Бахмута на Донеччині.

Третє покоління «Мавіків» дуже люблять у ЗСУ – вони легкі, швидкі і компактні. Потреба в них не зменшується – на передовій це фактично розхідний матеріал. Дрони призначені насамперед для розвідки, але українські військові навчилися оснащувати їх вибуховими пристроями і часто використовують їх як зброю для знищення ворожої техніки і живої сили.

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DJI Mavic 3 PRO оснащений трьома камерами, має потужну батарею, яка забезпечує до 43 хвилин польоту, може знімати і вдень, і вночі, передає відео на відстань до 15 кілометрів. Степан Барна подякував Порошенку за квадрокоптери і сказав, що два з них хоче передати побратимам із Сил спецальних операцій: «Бо їм теж дуже треба».

«Друже Степан Барна, дивувати – це твоя друга професія. Тільки послухайте, ми привезли Степану 5 «Мавіків» для роботи його «Едельвейсу» в околицях Бахмуту. А він, прямо під час передачі, віддав два з них для наших бійців з ССО», – розповів Порошенко у соцмережах.

«Вони роблять одну роботу – нищать ворога. А у нас всіх спільна мета і досягнемо її, тільки якщо діятимемо разом. А Степан показав – як робити це правильно. Єдине, що тепер нам доведеться акти прийому-передачі переписувати», – констатує експрезидент.

Нагадаємо, нещодавно рекордну партію техніки – БПЛА Poseidon та DJI Mavic 3 PRO, тягачі, снайперські приціли Archer та інше спорядження – повіз на фронт Петро Порошенко разом з волонтерами.