Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів

Дякують за допомогу й самі військовослужбовці – адже найкращі стрільці бригади стріляли в бронеплити із автоматів та кулеметів та переконалися, що серця захисників будуть надійно захищені від ворожих куль

Метінвест виготовив чи закупив 165 тисяч бронежилетів з початку повномасштабного вторгнення

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади, які боронять Донеччину та Харківщину, отримали партію амуніції – 500 бронежилетів класу захисту 4+. Цю броню виготовили на підприємствах Метінвесту Ахметова, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» – цей напрямок допомоги був освоєний компанією з перших місяців російського вторгнення.

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«Перше, чим Метінвест почав забезпечувати військових – це якісна захисна амуніція. Бо це, в першу чергу, збережене життя наших військових. Ми розуміємо, що на фронті неможливо працювати без бронежилетів, які дійсно мають високий ступінь захисту і лишаються легкими. Тож робимо все, аби забезпечити саме таким захистом наших бійців», – каже директор із закупівель Запоріжсталі Євген Авджи.

Дякують за допомогу й самі військовослужбовці – адже найкращі стрільці бригади стріляли в бронеплити із автоматів та кулеметів та переконалися, що серця захисників будуть надійно захищені від ворожих куль.

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«Наша бригада вже тривалий час веде бойові дії проти окупантів на Донбасі. Плитоноски від Метінвесту закриють реальну потребу в надійному захисті наших бійців. Дуже важливо, що плити високої якості, ми перевірили їх на надійність. Щиро вдячні за таку цінну підтримку, вона неодмінно допоможе у нашій спільній перемозі», – впевнений підполковник 63-ї бригади Ігор Хоменко.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест самостійно та спільно з партнерами виготовив чи закупив за кордоном 165 тисяч бронежилетів. Також компанія придбала й передала понад 25 тисяч шоломів і касок.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту».

За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.