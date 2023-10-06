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Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів
Дякують за допомогу й самі військовослужбовці – адже найкращі стрільці бригади стріляли в бронеплити із автоматів та кулеметів та переконалися, що серця захисників будуть надійно захищені від ворожих куль
фото: Метінвест

Метінвест виготовив чи закупив 165 тисяч бронежилетів з початку повномасштабного вторгнення

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади, які боронять Донеччину та Харківщину, отримали партію амуніції – 500 бронежилетів класу захисту 4+. Цю броню виготовили на підприємствах Метінвесту Ахметова, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» – цей напрямок допомоги був освоєний компанією з перших місяців російського вторгнення. 

«Перше, чим Метінвест почав забезпечувати військових – це якісна захисна амуніція. Бо це, в першу чергу, збережене життя наших військових. Ми розуміємо, що на фронті неможливо працювати без бронежилетів, які дійсно мають високий ступінь захисту і лишаються легкими. Тож робимо все, аби забезпечити саме таким захистом наших бійців», – каже директор із закупівель Запоріжсталі Євген Авджи.

Дякують за допомогу й самі військовослужбовці – адже найкращі стрільці бригади стріляли в бронеплити із автоматів та кулеметів та переконалися, що серця захисників будуть надійно захищені від ворожих куль.

«Наша бригада вже тривалий час веде бойові дії проти окупантів на Донбасі. Плитоноски від Метінвесту закриють реальну потребу в надійному захисті наших бійців. Дуже важливо, що плити високої якості, ми перевірили їх на надійність. Щиро вдячні за таку цінну підтримку, вона неодмінно допоможе у нашій спільній перемозі», – впевнений підполковник 63-ї бригади Ігор Хоменко.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест самостійно та спільно з партнерами виготовив чи закупив за кордоном 165 тисяч бронежилетів. Також компанія придбала й передала понад 25 тисяч шоломів і касок.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту».

За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 200 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Теги: волонтер військові фронт

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Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів
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