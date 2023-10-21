Загроза нового наступу окупантів з півночі: Київ посилює пильність

Небезпека може виникнути з будь-якого напряму, розвідка уважно слідкує за силами і засобами противника

Ударних угрупувань, які б несли зараз загрозу повторного наступу окупантів на Київ з півночі, розвідка не фіксує, проте навколо столиці створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів. Про це розповів очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перший рубіж оборони розташований досить далеко від столиці. Побудовані надійні системи вогневого ураження противника, інженерних загороджень всіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони, всебічного забезпечення тощо.

Очільник КМВА також зазначив, що крім того безперервно удосконалюються системи управління угрупованням, організація ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в Києві. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. Все це сплановано і проводиться систематично.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Війна триває. І триває вона на всій території України. Не тільки на лінії боєзіткнення. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного. Розвідка уважно слідкує за силами і засобами противника. Зокрема, ми знаємо, що в республіці Білорусь відбувається черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил. Крім того, ворог тримає в прилеглих до кордону областях контингент військ, аби завадити нам перекидати наші сили на фронт – на південь та схід», – зазначив Попко.

Начальник КМВА пояснив, що біля північного кордону України противник активно зводить інженерні та мінні загородження. Проте ударних угрупувань, які б несли зараз загрозу повторного наступу окупантів з півночі, розвідка не фіксує.

«Але це – не привід розслаблятися. Тому, відповідно, на певних напрямках ми підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів. Також утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань. Також ми постійно вдосконалюємо нашу оборону з північного напрямку. Тому угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, систематично проводить тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю», – резюмував Попко.