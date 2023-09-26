Україну атакували «Шахедами», Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова. Головне за 26 вересня

Дрони знищувала авіація ЗСУ, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи

Окупанти знову атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed, міноборони РФ показало кадри з засідання за участі нібито командувача Чорноморського флоту Соколова, український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн. «Главком» зібрав у добірку новини 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже 40 «Шахедів»: деталі нічної атаки на Україну

У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти знову атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed. Було зафіксовано пуски 38 ударних дронів з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда).

Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова

Міноборони РФ показало кадри з засідання колегії, яку провів міністр оборони Сергій Шойгу за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. На відео помітно, що його монтуванням займалися дуже не якісно. Зокрема, кадри нарізані грубо, повторюються однакові сцени. Це можна добре помітити на сценах із тайм-кодами 2:28 і 7:50, а на 2:34 в міністра оборони Росії різко зникають окуляри.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як секретний український дрон всього за вечір знищив російської військової техніки на понад $ 7 млн. Ударна рота БПЛА «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30.

Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального

Платники податків, які володіють генераторами, можуть отримати чималі штрафи, якщо не будуть слідкувати за обсягами пального. Якщо контролюючий орган виявить факт зберігання пального у значних обсягах без дозволу, то суб'єкту доведеться відповідати згідно з нормами закону. Йдеться про штраф у сотні тисяч гривень.

Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози

директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Вона зазначила, що в Україні дуже висока передчасна смертність – 42% двадцятирічних юнаків в Україні не доживають до 65 років, тобто помирають в період працездатного віку. В той самий час, доля людей віком 65+ вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%.