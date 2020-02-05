«Ми припиняємо практику корупційних схем». Голова Держрезерву прокоментував затримання свого підлеглого



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НАБУ затримала посадовця Держрезерву

Правоохоронці викрили начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України на наданні S40 тисяч неправомірної вигоди голові Держрезерву

Затриманий, у п’ятницю 31 січня, спільно детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ чиновник Держрезерву розробив схему, яка б нанесла збитків державі більш як на 100 млн. грн. Про це повідомив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.

Зокрема він зазначив, що підозрюваний пропонував йому «закрити очі» на реалізацію за заниженою (в чотири рази) ціною товарів, які підлягали реалізації в рамках розбронювання, а вигоду, яка би становила приблизно 60-70 млн розділити між учасниками «схеми». Окрім того, в планах затриманого чиновника була реалізація, також за заниженою ціною, 9 тис тон якісного зерна, яке є власністю держави.

«Я ніколи не погоджуся на участь у будь-яких «проектах», які можуть нанести збитки державі. Ще раз наголошую­ – про будь-яку пропозиції подібного характеру будуть повідомлені відповідні правоохоронні органи», – зазначив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.

Раніше повідомлялося, що чиновник Держрезерву намагався підкупити свого керівника за $40 тисяч.

Як повідомили у САП, 1 лютого 2020 року вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

2 лютого 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2,1 млн грн.