Чубаров анонсував акцію «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» трансляція



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Акція має на меті пішу ходу з території материкової України на територію тимчасово окупованого Криму

Сьогодні, 6 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і членів Меджлісу з оголошенням ініціативи проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності».

Форма проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» - піша організована хода її учасників з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму.

Метою міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації, в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах та забезпечення тим самим захисту і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму, незалежно від їх національності.

В ході пресконференції були названі потенційні партнери і учасники міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», терміни і місце її проведення, а також порядок формування штабу.