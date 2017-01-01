Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані
- Сьогодні, 12:47
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У результаті ДТП поранення отримали семеро
Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині. Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas.
Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня.
У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому.
За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.
Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.
«У постраждалих поранення середньої і незначної важкості» - повідомили у словацькій службі порятунку.
Словацька поліція розслідує обставини ДТП.
Джерело: Європейська правда