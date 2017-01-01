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    Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані

    У результаті ДТП поранення отримали семеро
    Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині. Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas. Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня. У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому. За неофіційною
    • Сьогодні, 12:47
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    У результаті ДТП поранення отримали семеро

    Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині. Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas.

    Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня.

    У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому.

    За неофіційною інформацією, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

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    Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані
    Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані
    Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані

    Внаслідок аварії поранення отримали шість громадян України і один громадянин Словаччини.

    «У постраждалих поранення середньої і незначної важкості» - повідомили у словацькій службі порятунку.

    Словацька поліція розслідує обставини ДТП.

    Джерело: Європейська правда

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