Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Словаччині: є травмовані

У результаті ДТП поранення отримали семеро

Сім людей дістали поранення внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля поблизу міста Кошице у Словаччині. Про це повідомляє словацьке видання Novi Cas. Зіткнення мікроавтобуса Renault Master з легковим автомобілем Suzuki Ignis сталося 23 грудня. У мікроавтобусі перебували 9 українців, які поверталися додому. За неофіційною