Мільярдер Бабіш офіційно став прем'єр-міністром Чехії

Проти Бабіша нещодавно було порушено кримінальну справу за звинуваченням у фінансових махінаціях

Новим прем'єр-міністром Чехії став мільярдер Андрій Бабиш - лідер руху ANO (Акція незадоволених громадян). Кандидатуру підприємця офіційно затвердив президент Мілош Земан. Напередодні він прийняв відставку уряду на чолі з попередником Бабиша - Богуславом Соботкою, повідомляє Радіо Свобода. Передбачається, що новий кабінет міністрів буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Бабіш

Проти Бабіша нещодавно було порушено кримінальну справу за звинуваченням у фінансових махінаціях

Новим прем'єр-міністром Чехії став мільярдер Андрій Бабиш - лідер руху ANO (Акція незадоволених громадян). Кандидатуру підприємця офіційно затвердив президент Мілош Земан.

Напередодні він прийняв відставку уряду на чолі з попередником Бабиша - Богуславом Соботкою, повідомляє Радіо Свобода.

Передбачається, що новий кабінет міністрів буде сформований до середини січня 2018 року. Раніше ряд політ сил, що пройшли до парламенту, відмовилися брати участь у переговорах про новий кабінет. Вони звинувачують Бабіша в авторитарних тенденціях. Крім того, проти нього нещодавно було порушено кримінальну справу за звинуваченням у фінансових махінаціях. У зв'язку з кримінальною справою у вересні Бабіша позбавили депутатського імунітету. Однак мільярдер знову отримав імунітет після перемоги на парламентських виборах у жовтні.

Поліція Чехії наполягає на повторному скасування імунітету для продовження кримінального переслідування Бабіша.

На виборах рух мільярдера Бабіша ANO отримав понад 29 відсотків голосів. ANO виступає, зокрема, за посилення міграційної політики Європейського союзу і проти системи квот для розподілу біженців з різних країн ЄС. З 2014 року рух ANO входив до складу урядової коаліції разом з соціал-демократами і християнськими демократами. Бабіш кілька років обіймав посаду міністра фінансів.