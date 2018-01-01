Мільярдери Гереги купують великого виробника та експортера олії

Гереги можуть придбати більше 25% компанії ViOil

Кіпрська Renvior Trading Limited, власниками якої є народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина, може придбати частку в ViОil Holdings Limited (острів Мен), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії. Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає



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Олександр і Галина Гереги

Гереги можуть придбати більше 25% компанії ViOil

Кіпрська Renvior Trading Limited, власниками якої є народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина, може придбати частку в ViОil Holdings Limited (острів Мен), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, Renvior Trading Limited спільно з Ercos Global Ltd. (Британські Віргінські острови) також запросили у АМКУ дозвіл на отримання спільного контролю над ViОil Holdings Limited.

Як зазначається, поки не вдалося отримати додаткові дані про можливі угоди, тому що інформація про ViОil Holdings Limited і Ercos Global Ltd в відкритих джерелах відсутня.

Також поки не вдалося отримати від промислової групи ViOil інформацію про можливий зв'язок з ViОil Holdings Limited. Разом з тим назва ViОil Holdings Limited співзвучна з назвою промислової групи ViOil, створеної Віктором Пономарчуком в 2006 році на базі аграрних активів промислової групи «КМТ», яка зараз входить до трійки найбільших виробників рослинних олій в Україні.