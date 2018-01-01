Мільярдери Гереги купують великого виробника та експортера олії
- Сьогодні, 08:26
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Розсилка
Гереги можуть придбати більше 25% компанії ViOil
Кіпрська Renvior Trading Limited, власниками якої є народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина, може придбати частку в ViОil Holdings Limited (острів Мен), що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.
Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно з повідомленням, Renvior Trading Limited спільно з Ercos Global Ltd. (Британські Віргінські острови) також запросили у АМКУ дозвіл на отримання спільного контролю над ViОil Holdings Limited.
Як зазначається, поки не вдалося отримати додаткові дані про можливі угоди, тому що інформація про ViОil Holdings Limited і Ercos Global Ltd в відкритих джерелах відсутня.
Також поки не вдалося отримати від промислової групи ViOil інформацію про можливий зв'язок з ViОil Holdings Limited. Разом з тим назва ViОil Holdings Limited співзвучна з назвою промислової групи ViOil, створеної Віктором Пономарчуком в 2006 році на базі аграрних активів промислової групи «КМТ», яка зараз входить до трійки найбільших виробників рослинних олій в Україні.
В липні 2017 року АМКУ дозволив компаніям ТОВ «Епіцентр К» (Київ) і кіпрській Renvior Trading Limited, що належить подружжю Герег, придбати частки в статутних капіталах 10 аграрних підприємств в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.
Роком раніше «Епіцентр К» придбав 80% «Вінницької аграрно-промислової групи», яка є великим виробником сільськогосподарської продукції. Вона обробляє близько 50 тис. га у Вінницькій та Хмельницькій областях, має в своєму розпорядженні чотири елеватори сумарною місткістю 250 тис. т (Вінницький, Гніванський, Немирівський і Турбівський).