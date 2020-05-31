Мільйонер, який живе на відсотки. Глава МОЗ Степанов показав свою декларацію



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З 30 березня 2020 року Максим Степанов очолює міністерство охорони здоров'я України

Сукупний дохід міністра охорони здоров’я за 2019 рік становив майже 3 млн грн

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов задекларував майже 3 млн грн сукупного доходу за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком».

Найбільше посадовець заробив на процентах від вкладів – 2,85 млн грн. Ще вказав 87,8 тис. грн зарплати, отриманої на посаді голови Одеської ОДА (очолював з січня 2017 року до квітня 2019 року - «Главком»).

На банківських рахунках глава МОЗ тримає 20 млн грн з них лише 19,3 млн грн – у «Державному ощадному банку України». Також у банках лежать $3,4 тис. і 643 євро.

Крім цього, готівкою має 180 тис. грн і 11,3 тис. євро.

Дружина Наталія Степанова за минулий рік заробила 1,6 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 952,7 тис. грн процентів, 203,9 тис. зарплати і 53,2 тис. грн зарплати за сумісництвом.

У банках вона зберігає 7,79 млн грн, 4,5 тис. євро і $9,7 тис; готівкою - $34,5 тис.

Також дружина очільника МОЗ володіє столичною квартирою площею 340,9 кв м і машиномісцем площею 18 кв. м у Києві; чотирма брендовими наручними годинниками Breguet, Rolex, Girard-Perregaux; чотирма підвісками з дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням; сережками з дорогоцінного металу; трьома каблучками з дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням; двома хутряними шубами марок Marco&Vanoll і Loro Piana.

Натомість у Максима Степанова три дорогих годинники Rolex, Breguet, Piaget і картина авторства Анатолія Криволапа.

Сім’я міністра володіє чотирма автомобілями: три Lexus 2005, 2013 і 2016 років випуску і Land Rover Range Rover, 2014 року випуску.

Корпоративні права Максим Степанов має у трьох фірмах («Ед'югет», «Республіканський правовий союз», «АйПі Девелопмент Груп ОЮ» - компанія прописана в Естонії), його дружина – у семи компаніях (естонська «АйПі Девелопмент Груп ОЮ», «Ед'югет», «Спецагротех», «Гарномедіка», «Феір Піксел», «Країна бажань», «Міськпостачзбут»).

Одночасно кінцевими бенефіціарами Максим і Наталія Степанови є в естонській «АйПі Девелопмент Груп ОЮ» і «Ед'югет». Натомість самостійно дружина контролює п’ять компаній «Спецагротех», «Гарномедіка», «Феір Піксел», «Країна бажань» і «Міськпостачзбут».

Одноосібним власником Максим Степанов є у ТОВ «Республіканський правовий союз».