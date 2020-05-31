Автор «Єрмак-скандалу» задекларував 96 творів мистецтва, колекцію фотоапаратів і мільйони готівки



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Народний депутат від партії «Слуга народу» Гео Лерос

За 2019 рік нардеп Гео Лерос отримав 603,7 тис. грн доходу

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Гео Лерос задекларував 603,7 тис. грн доходу за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, політик вказав 320 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 159,8 тис. грн заробітної плати, 100 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна і 23,9 тис. грн компенсація витрат за участь у навчанні, сплачені партією «Слуга народу» («трускавецькі унівеситети»).

На рахунках у банках обранець зберігає 316,4 тис. грн, готівкою - $608 тис., 94 тис. євро, 910 тис. грн і 4 тис. фунтів стерлінгів.

Гео Лерос задекларував три столичні квартири загальною площею 420 кв. м, дві з яких знаходяться у спільній власності.

З цінного майна нардеп показав 96 творів мистецтва, три годинники Rolex і годинник Chopard, колекція з 20 фотоапаратів Leica, колекція поштових марок з 19 томів, криптовалюта Bitcoin (49 одиниць) і криптовалюта Ethereum (356 одиниць).

Володіє автомобілем Audi R8, 2008 року, ще два BMW 220D, 2014 року випуску і Ford Capri, 1980 року випуску – у користуванні.

Також Гео Лерос задекларував авторське право на книгу Kyiv Street Art.

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фігурантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.

20 травня президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що в справі так званих «плівок Єрмака» немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

«Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака (голова Офісу президента - «Главком»). Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство. Але як би там слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь», - наголосив глава держави.