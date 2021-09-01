На Донеччині заблоковані операції із землею

Будь-які операції із землею та нерухомість, зокрема, у Маріуполі, на сьогодні неможливо здійснити

У державній установі повідомляють, що вже працюють над вирішенням цієї проблеми

Вже близько місяця паралізовано роботу Держгеокадастру у Донецькій області. Через це наразі неможливо здійснити будь-які операції із землею та нерухомістю, зокрема, в Маріуполі. Про це написала у Facebook власниця однієї з земельних ділянок на Донеччині Тетяна Левченко.

«Вже місяць у структурах Госгеокадастру Донецької області, у Маріуполі зокрема, немає інтернету. Провайдер обрізав через мільйонну заборгованість. Робота служби паралізована. Операції із землею та нерухомістю заморожені – без виписок з Геокадастру нотаріус просто не може їх оформити. А виписку з реестру зробити не можна, оскільки немає доступу до базам без Інтернету», – зазначає вона.

Жінка також цікавиться, кого можна «тегнути» у пості для вирішення проблеми, оскільки через проблеми Держгеокадастру їй не вдається «прописати» свою земельну ділянку.

В Головному управлянні Держгеокадастру у Донецькій області, куди Главком звернувся по коментар, підтвердили існування даної проблеми.

«У нас дійсно існує така проблема, що заважає нам здійснювати нашу діяльність, однак про неї вже повідомлено керівництву і найближчим часом її буде вирішено», – зазначив нам один з операторів «гарячої лінії» установи.

Нагадаємо, глава Держгеокадастру розказав про створення зручного сервісу для бізнесу і громадян.