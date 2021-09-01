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    На Донеччині заблоковані операції із землею

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    Будь-які операції із землею та нерухомість, зокрема, у Маріуполі, на сьогодні неможливо здійснити - На Донеччині заблоковані операції із землею
    Будь-які операції із землею та нерухомість, зокрема, у Маріуполі, на сьогодні неможливо здійснити
    ФОТО: seo-marketing.com.ua/

    У державній установі повідомляють, що вже працюють над вирішенням цієї проблеми

    Вже близько місяця паралізовано роботу Держгеокадастру у Донецькій області. Через це наразі неможливо здійснити будь-які операції із землею та нерухомістю, зокрема, в Маріуполі. Про це написала у Facebook власниця однієї з земельних ділянок на Донеччині Тетяна Левченко.

    «Вже місяць у структурах Госгеокадастру Донецької області, у Маріуполі зокрема, немає інтернету. Провайдер обрізав через мільйонну заборгованість. Робота служби паралізована. Операції із землею та нерухомістю заморожені – без виписок з Геокадастру нотаріус просто не може їх оформити. А виписку з реестру зробити не можна, оскільки немає доступу до базам без Інтернету», – зазначає вона.

    Жінка також цікавиться, кого можна «тегнути» у пості для вирішення проблеми, оскільки через проблеми Держгеокадастру їй не вдається «прописати» свою земельну ділянку.

    В Головному управлянні Держгеокадастру у Донецькій області, куди Главком звернувся по коментар, підтвердили існування даної проблеми.

    «У нас дійсно існує така проблема, що заважає нам здійснювати нашу діяльність, однак про неї вже повідомлено керівництву і найближчим часом її буде вирішено», – зазначив нам один з операторів «гарячої лінії» установи.

    Нагадаємо, глава Держгеокадастру розказав про створення зручного сервісу для бізнесу і громадян.

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    Теги: Донеччина послуги Держгеокадастр
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    На Донеччині заблоковані операції із землею